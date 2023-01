AI ChatGPT by zvládla zkoušku MBA, Microsoft zvyšuje své investice

ChatGPT od OpenAI. Do této organizace mimo jiné investuje další peníze společnost Microsoft, která už před 4 lety investovala miliardu dolarů. Microsoft by si tak chtěl vylepšit pozici v oblasti umělé inteligence, kde se nyní hodně tlačí Google. Ten sice stejně jako Microsoft oznámil Systémy umělé inteligence se stále zlepšují a jedním z příkladů je iod OpenAI. Do této organizace mimo jiné investuje další peníze společnost, která už před 4 lety investovala miliardu dolarů. Microsoft by si tak chtěl vylepšit pozici v oblasti umělé inteligence, kde se nyní hodně tlačí Google. Ten sice stejně jako Microsoft oznámil propuštění více než 10 tisíc zaměstnanců , ale zároveň se nechal slyšet, že hodlá spustit okolo 20 projektů spojených s umělou inteligencí.

Systém ChatGPT byl nedávno vyzkoušen ve dvou zajímavých nasazeních. Šlo o dvě studijní zkoušky. Tu první měly na svědomí AnsibleHealth a Brown University a zjišťovalo se, zda by byl systém schopen splnit zkoušku United States Medical Licensing Examination (USMLE). Tou musí projít všichni budoucí doktoři. Podle výsledků by ChatGPT ve většině testů dosáhl více než 50% hodnocení, což by mělo stačit na složení zkoušky. Nebyl by to sice oslnivý výsledek s velkou rezervou, ale i tak jde o pozoruhodný výkon.



Další byla zkouška MBA v oblasti managementu. Vyzkoušel to profesor Christian Terwiesch na Wharton School School of Business, University of Pennsylvania. Podle něj ChatGPT ukázal excelentní výsledky v oblasti analýzy procesů, které byly založeny na případových studiích. Pochvaloval si nejen správnost odpovědí, ale také ukázková vysvětlení, nicméně u pokročilejších konceptů už AI začala selhávat. AI také udělala školácké chyby v poměrně jednoduché matematice 6. ročníku, což naznačuje, že u složitějších úloh by to mohlo být ještě horší. Zajímavé ale bylo především to, že pokud člověk dodal trochu nápovědy, obvykle se velmi dobře chytla a dokázala své chyby pozoruhodně dobře opravovat. Podle Terwiesche by ChatGPT mohl složit zkoušku se známkou B nebo B-.