OpenAI zavádí předplatné ChatGPT Pro za 200 USD měsíčně

Společnostpřináší několik novinek do svého chatbota. První novinkou je plná verze modelu o1, který byl představen v září letošního roku jako preview (o1-preview). Oproti předchozím modelům dokáže provést ověřování faktů (fact-check) předtím, než zveřejní svou finální odpověď, což sice na jednu stranu snižuje problém halucinací, nicméně prodlužuje to celý proces a zpomaluje odpovědi. Rozdíl by měl být patrný také u komplexnějších úloh z různých vědeckých disciplín, matematiky nebo v programování. Podle OpenAI se počet významných chyb tohoto modelu snížil o 34 %. Finální verze modelu je nyní dostupná pro ChatGPT Plus a Team, v příštím týdnu ji dostanou také předplatitelé Enterprise a Edu.