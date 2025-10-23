OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Tvůrci AI systému vidí velký potenciál v prohlížečích, které jsou postaveny na interakci s AI. Po Perplexity Comet přichází OpenAI ChatGPT Atlas.
Na trhu s prohlížeči pozorujeme pozvolný vývoj, v tržním zastoupení se toho ale moc nemění. Všemu už roky vévodí Google Chrome, občas mírně roste Microsoft Edge, naopak Mozilla Firefox vytrvale klesá. Safari od Applu pak značně mění své výsledky podle platformy, zbytek už pak vyloženě paběrkuje. Svěží vítr by chtěly přinést prohlížeče, které jsou založené na chatbotech. Takovou interakci se snaží propagovat Microsft Edge s Copilotem, nicméně máme tu i systémy od vývojářů chatbotů. Nedávno se tak objevil Comet od Perplexity a nyní tu máme nový ChatGPT Atlas od OpenAI. Ten se např. "zbavil" adresního řádku a uprostřed obrazovky je tradiční místo pro dotaz na ChatGPT. Pokud sem ale vložíte URL adresu, funguje podobně jako klasický řádek pro URL adresu.
Samozřejmě ho lze využívat jako klasický ChatGPT, tedy prohlížet internet s pomocí dotazů. Poněvadž má zabudovanou paměť chatů, může při příštích interakcích navázat na ty předešlé. Zajímavostí je i to, že si můžete vybrat, ve kterých stránkách bude mít přístup k jejich obsahu, a u kterých nikoli (tedy z těch si ani nebude nic pamatovat). Kurzorem můžete označovat text a nechat ChatGPT s ním něco provést. V případě placených předplatných Plus, Pro a Business bude k dispozici i agentický mód, může tedy dokončovat některé úlohy na základě vašich požadavků, nicméně v zájmu bezpečnosti neumožní např. stahovat soubory, instalovat doplňky, běh kódu v prohlížeči, nepřistoupí sám k souborům, zastaví se při zadávání finančních informací a podobně. Ve výchozím stavu Atlas nevyužívá uživatelovu interakci k trénování modelů OpenAI. Dobrovolně se k tomu ale může přihlásit (stránky, u nichž je vypnuta paměť, do toho nebudou zahrnuty).
Ze začátku bude k dispozici jen pro operační systém Apple macOS a mohou ho využít i neplatící uživatelé (plán Free) a uživatelé plánu Go. Pokud to administrátor dovolí, bude fungovat i u uživatelů s předplatným Enterprise a Edu. Verze pro další operační systémy, tedy Windows, iOS a Android, přijdou později.
Zdroj: openai.com, bbc.com