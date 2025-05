OpenAI uvolnilo nový GPT-4.1 do ChatGPT, excelovat má v programování

Organizace OpenAI představila nový LLM GPT-4.1 v polovině dubna, přičemž dostupný byl pouze přes API. Nahradí nynější GPT-4o. Existovat bude i v mini verzi GPT-4.1 mini, která pak analogicky nahradí GPT 4o-mini a novinkou je také GPT-4.1 nano, který se ale do ChatGPT zatím nedostal. Výhodou nových modelů by měl být všeobecně lepší výkon než u analogických verzí GPT-4.0, hlavně by to pak mělo být v otázce programování a následování instrukcí a porozumění textu. Další výhodou je výrazné prodloužení kontextového okna ze 128 tisíc na jeden milion tokenů. Díky tomu by pro běžné programování měl být vhodnějším modelem než jinak ještě výkonnější a schopnější modely o3 a o4-mini, které jsou v úrovni inteligence stále ještě o něco lepší.

Nyní se rodin modelů GPT-4.1 konečně dostává do chatbota ChatGPT. Zajímavostí je např. to, že GPT-4.1 mini má oproti GPT-4o poloviční latenci a náklady nižší o 83 %. Předplatitelé plánů Plus, Pro a Team si ho už mohou GPT-4.1 vybrat v nabídce dostupných modelů, Enterprise a Edu ho dostanou během následujících týdnů. Neplatící uživatelé se budou muset spokojit s GPT-4.1 mini. Připomeňme ještě, že v únoru už byl představen i model GPT-4.5