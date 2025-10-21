OpenAI zastavuje generování videí Martina Luthera Kinga v Sora po vlně kritiky
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
OpenAI má další problém, tentokrát se svou generativní AI pro video, systémem Sora. Ten byl používán k vytváření nevhodných videí Martina Luthera Kinga.
Někdy je důležité být první, ne nejlepší. V oblasti umělé inteligence to pravděpodobně bude platit dvojnásob, což ostatně už dnes ukazuje velkolepý úspěch ChatGPT. OpenAI chce být na popředí i v oblasti videa, a tak uvádí systémy co nejrychleji na trh, problémy řeší pak. A tak se stalo, že je nová verze generativní AI Sora pro video součástí další kauzy spojované se systémy generativní AI. Lidé začali vytvářet fake videa s mnoha slavnými osobnostmi, nejvíce do popředí se dostal Martin Luther King Jr. Na internetu se objevila videa, jak dělal opičí zvuky, bojoval s Malcolmem X, dalším bojovníkem za lidská práva. Další videa ho ukazovala, jak krade nebo utíká před policií.
Po stížnostech ze strany jeho pozůstalosti a jeho dcery Bernice King společnost OpenAI generování videí s Martinem Lutherem Kingem Jr. znemožnila (jak ale vidíte z náhledového obrázku, ChatGPT ho klidně vygeneruje dál, o důstojnější zobrazení jsem navíc musel zažádat). Kritikové ale opakovaně upozorňují na to, že OpenAI i jiné AI firmy razí strategii toho, že raději žádají o odpuštění, než o povolení, což jim dovoluje být mezi prvními na trhu.
Morálně (a někdy i legálně) je to špatně, dává to ale smysl byznysově, neboť kdo bude na trhu mezi prvními, může ostatní posunout do role těch, kteří ho už nikdy nedostihnou, byť by měli i lepší produkty (což vidíme např. u toho ChatGPT, nicméně něco podobného ale můžeme pozorovat i jinde, kde se jednou získané prvenství jen těžko ztrácí, a to ať mluvíme třeba o Photoshopu v oblasti fotografie nebo Windows v oblasti operačních systémů a podobně). Vzhledem k tomu, jakou revolucí v lidských životech AI je, není divu, že firmy jdou raději tímto způsobem, který ovlivní jejich tržní pozici možná i na desetiletí dopředu. Matrin Luther King ale není jedinou obětí podobných videí. V poslední době se např. přetřásala kauza ohledně klipů s Robinem Williamsem.