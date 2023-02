Opět se mluví o GeForce RTX 4090 Ti, na přetřes přišla 600W spotřeba

GeForce RTX 4090 Ti přijde nebo ne, zda se neobjeví jen model z řady Titan a naopak. Problémem, proč mohly být tyto modely zrušeny, měly být především enormní spotřeby. Nicméně

Vrcholný model spotřebitelské řady Nvidie s architekturou Ada Lovelace je stále obestřen tajemstvím. Několikrát se změnily informace o tom, zdapřijde nebo ne, zda se neobjeví jen model z řady Titan a naopak. Problémem, proč mohly být tyto modely zrušeny, měly být především enormní spotřeby. Nicméně koncem října se objevila informace, že RTX 4090 Ti bude a naopak Titan měl být zrušen a u informací ohledně RTX 4090 Ti jsme na tomtéž vlastně dodnes. Známý leaker Kopite7kimi se nyní podělil o "staronové" informace o tom, jak by RTX 4090 Ti měla vypadat.

Předpokládá se SKU PG136/139-SKU310 a velmi vysoký počet 18176 CUDA jader. To je o 11 % více než u RTX 4090 a jen o 256 méně, než je plnohodnotná konfigurace čipu AD102, který může mít až 18432 jader. Nová RTX 4090 Ti má mít 96 MB L2 cache (o třetinu více než RTX 4090) a 24 GB GDDR6X paměti, která by si však měla polepšit z 21Gbps čipů na 24Gbps verze a tím dosáhnout propustnosti 1,152 TB/s (o cca 150 GB/s více než základní verze). Zatímco se však v říjnu tvrdilo, že by se karta mohla vejít do 475W spotřeby, nyní se už opět hovoří o 600 W (TBP). Víme, že Ada Lovelace většinou ve hrách bere o nějakých 20 % méně, než je papírová hodnota, takže běžná herní spotřeba by se pak mohla pravděpodobně pohybovat někde lehce pod 500 W. Na to by stále měl stačit jediný 16pinový konektor 12VHPWR. Cenu neznáme, ale dá se předpokládat, že by oficiálně mohla zamířit ke 2000 USD.



Nicméně existence Titanu se už tak moc nevylučuje jako před třemi měsíci a připouští se, že by taková karta přece jen mohla být stále ve vývoji. V dokumentech se totiž objevila zmínka o záhadné 48GB kartě s SKU PG137. Nevíme o ní nic moc konkrétního, dá se jen předpokládat 18176 CUDA jader nebo více, 48 GB paměti a proslýchá se 800W spotřeba a napájení pomocí dvou 16pinových konektorů.