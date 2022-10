"Potvrzuje" se, že Titan Ada Lovelace nebude, RTX 4090 Ti by ale být mohla

Nvidia Ada Lovelace nejsou rozhodně nízké, ale aspoň za to nabízí velmi solidní výkon. Před týdnem

Spotřeby grafických karet na architektuřenejsou rozhodně nízké, ale aspoň za to nabízí velmi solidní výkon. Před týdnem však vyšlo najevo , že ve vývoji byla i karta, jejíž spotřeba byla taková, že se měla horkem sama deformovat. Tvrdilo se, že se nikdy nezkoušely karty s 800-1000W TGP, ale toto tavení se mělo týkat modelů s 600-700W TGP. Nebylo však jasné, zda šlo o nějaké profesionální karty řady Titan (nebo něco podobného) nebo jen o vrchol spotřebitelské řady RTX 4090 Ti. Známý leaker kopite7kimi nyní znovu dodává, že Titanu se v řadě Ada Lovelace nedočkáme (to byla patrně ta tavící se karta), přiznává však, že výše zmíněné RTX 4090 Ti bychom se dočkat přece jen mohli (a nemusí jít tedy o tu kartu, jejíž vývoj byl zrušen).

Vše je pochopitelně jen v říši spekulací, ale jak jsme viděli už i při samotném představení této architektury, většina z nich se nakonec s poměrně slušnou přesností vyplnila. Hovoří se tak o tom, že čip AD102 přijde jen o 2 SM a jejich celkový počet bude činit 142. To by mělo znamenat 18176 CUDA jader stejně jako u RTX 6000 . Mluví se o tom, že by se Boost karty mohl posunout z 2,52 GHz až na 2,75 GHz a při dostatečném chlazení by se ve hrách mohla pohybovat až někde okolo 2,95-3,0 GHz.

Mělo by tu být 24 GB stejně jako u RTX 4090 (na spotřebitelský model se 48 GB paměti si musíme nechat zajít chuť). Oproti ní by si ale měla polepšit v rychlosti a z 21Gbps čipů přejít na 24Gbps verze, což by také posunulo propustnost z 1008 GB/s na konečných 1152 GB/s při zachování 384bitové sběrnice. Toto vše by ale TGP karty údajně mělo zvýšit jen mírně a ze 450 W se má dostat na 475 W. Informace je ale potřeba brát s rezervou, neboť někteří hovoří o 475W TDP, jiní o TGP a podobně.