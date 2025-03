Opět se objevují zmínky o GeForce RTX 5050, má mít 8 GB levnější paměti GDDR6

GeForce RTX 5050. Ta by mohla být odpovědí na karty AMD Radeon RX 9060 (objeví-li se) a Intel Arc B570 a B580. Měla tak naznačovat registrace u EEC (Eurasian Economic Commission) a nyní se zprávy o možném představení RTX 5050 objevují znovu. Zatím je ale vše jen ve stádiu spekulací a otázkou je, nakolik jsou pravdivé. Nvidia nestíhá dodávat ani již představené grafické karty GeForce RTX 5070 a vyšší, takže představování nových řad bude patrně opětovně především papírové. Že se má představit GeForce RTX 5060 a RTX 5060 Ti, to už tak nějak víme, v dubnu by se ale měla objevit i ona RTX 5050, což je opravdu překvapivě brzy. Před několika týdny se objevily informace o tom , že by se mohla objevit nová karta nižšího mainstreamu,. Ta by mohla být odpovědí na karty AMD Radeon RX 9060 (objeví-li se) a Intel Arc B570 a B580. Měla tak naznačovat registrace u EEC (Eurasian Economic Commission) a nyní se zprávy o možném představení RTX 5050 objevují znovu. Zatím je ale vše jen ve stádiu spekulací a otázkou je, nakolik jsou pravdivé. Nvidia nestíhá dodávat ani již představené grafické karty GeForce RTX 5070 a vyšší, takže představování nových řad bude patrně opětovně především papírové. Že se má představit GeForce RTX 5060 a RTX 5060 Ti, to už tak nějak víme, v dubnu by se ale měla objevit i ona RTX 5050, což je opravdu překvapivě brzy.

O připravované novince toho zatím moc nevíme. Proslýchá se, že zatímco RTX 5060 by měla mít 145W TPB, v případě RTX 5050 by to mělo být 135 W. Dále se mluví o tom, že zde mají být paměti GDDR6, které umožní srazit cenu, přičemž ty mají běžet pravděpodobně na 128bitové sběrnici a být o kapacitě 8 GB. Toto napovídá, že RTX 5050 asi nebude výkonem mířit výrazněji pod RTX 5060, ale spíše půjde o její lehce ořezanou GDDR6 variantu. Spekuluje se tak o cenách 199 až 249 USD, přičemž vzhledem ke spotřebě a patrně nepříliš velkém rozdílu od RTX 5060 (čip asi o moc méně výkonný nebude, když má mít velmi podobnou spotřebu), bych očekával spíše tu horní hranici. Jak to ale bude, pokud se RTX 5050 vůbec představí, to se teprve uvidí.