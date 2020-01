OS Windows 7 zítra končí, Chrome jej ale bude podporovat dál

Nyní už budou na řadě uživatelé systému Windows 8.1, jichž je ale mnohem méně než provozovatelů sedmiček, takže to ani zdaleka není tak velké téma. Rozšířená podpora Windows 8.1 skončí 10. ledna 2023, což je pochopitelně opět úterý, neboť půjde o tzv. Patch Tuesday, kdy Microsoft vypouští na trh aktualizace.

Kdo však ještě nad desetiletými Windows 7 neláme hůl, je Google, který se naopak v rámci prohlížeče Chrome chystá tento operační systém dále podporovat , a to přinejmenším ještě dalších 18 měsíců, a to do 15. července 2021. Dá se ostatně očekávat, a to na základě zkušeností po konci podpory systému Windows XP, že ještě dlouhou dobu budou mít sedmičky mezi uživateli velký podíl, ale ten přesto bude postupně klesat. A stejně tak je velice pravděpodobné, že Microsoft uživatelům čerstvě nepodporovaného systému danou skutečnost dá opět najevo, a to právě s využitím posledních aktualizací.