Otestována i 9jádrová verze Apple M4, výkon je stále vynikající

Apple před několika dny uvedl nové tablety Apple iPad Pro s procesory Apple M4 . Tento procesor je k dispozici ve dvou verzích, moc si ale nemůžete vybírat v dalších ohledech. Pokud chcete větší RAM, musíte mít i větší úložiště a více jader, což stejně tak platí i pro ono úložiště a jádra. A rozdíly mezi verzemi jsou docela velké. Plnohodnotná verzemá 10 jader, a to 4 výkonná a 6 úsporných. Přináší 16 GB RAM, nicméně pokud chcete tuto nejlepší verzi a/nebo 16 GB RAM, musíte vzít také 1TB nebo 2TB úložiště. A to je pěkně drahá legrace. Chcete-li menší úložiště (stačí vám 256 nebo 512 GB RAM), automaticky se vám také zmenší RAM na 8 GB a stejně tak přecházíte na 9jádrovou verzi Apple M4. Ta má 3 výkonná a 6 úsporných jader.

A právě tato 9jádrová varianta se dostala do benchmarku Geekbench 6.3.0. Výsledky nejsou vůbec špatné. Jednovláknový výsledek (Single-Core) se dostal na hodnotu 3630 bodů, což je o něco méně než 3767 bodů 10jádrové varianty z předchozího testu . I tak je to ale extrémně vysoká hodnota, neboť nejrychlejší Intely se pohybují okolo 3100 bodů, nejrychlejší AMD pak mezi 2900-2950 body. Benchmark ukazoval maximální frekvenci 4,4 GHz (je zajímavé, že ještě nedávno benchmarky ukazovaly hodnoty spíše velmi lehce pod 4,0 GHz).

Vícevláknový výkon (Multi-Core) dosáhl na hodnotu 13060 bodů. Opět pro srovnání, 10jádrová verze zde vykazovala 14677 bodů, takže tu máme jen 11 % dolů, ačkoli procesor přišel o jedno jádro z 10, a to ještě to výkonné. Abychom si to dali trochu do kontextu, toto překonává 6jádrový/12vláknový Ryzen 5 7600X (12,8 tisíce) a je lehce pod mobilním 8jádrem Ryzen 7 7745HX (13,1 tisíc). Zhruba je na úrovni 14jádra Intelu, Core i5-14600 (13,2 tisíc bodů) s 20 vlákny.

Objevil se také zvláštní pokus o "taktování", resp. co nejúčinnější chlazení. Na tablet byl položen chladič pro tekutý dusík a podařilo se v témže testu dosáhnout na 4001 bodů. Nakolik je toto ale věrohodné, těžko soudit.