Paměti Micron GDDR7 mají přinést o 30 % vyšší herní výkon, v ray-tracingu ještě více

GDDR7, alespoň co se Nvidie týče. U AMD se spekuluje o tom, že mají zůstat nadále u Micron představila tyto paměti s rychlostí 32 Gbps, což by při 384bitové sběrnici mělo znamenat paměťovou propustnost 1,5 TB/s. Vyrábět se mají pomocí procesu 1β (1-beta) a proti GDDR6 mají nabízet o 50 % lepší efektivitu (poměr výkonu a spotřeby). Odběr elektrické energie by měl být dále snížen novým režimem spánku, který ji snižuje až o 70 %. Pokud jde o signalizaci, paměti by měly přejít z PAM4 použitého u GDDR6X na PAM3. Nové generace grafických kaet by měly přejít na paměti typu, alespoň co se Nvidie týče. U AMD se spekuluje o tom, že mají zůstat nadále u levnějších a pomalejších GDDR6 . Společnostpředstavila tyto paměti s rychlostí, což by při 384bitové sběrnici mělo znamenat paměťovou propustnost 1,5 TB/s. Vyrábět se mají pomocí procesu 1β (1-beta) a proti GDDR6 mají nabízet o 50 % lepší efektivitu (poměr výkonu a spotřeby). Odběr elektrické energie by měl být dále snížen novým režimem spánku, který ji snižuje až o 70 %. Pokud jde o signalizaci, paměti by měly přejít z PAM4 použitého u GDDR6X na PAM3.

Co se týče rasterizačního výkonu, nové paměti by ho měly díky vyšší propustnosti navýšit o 20 % v rozlišení 1080p Ultra, o 40 % ve 1440p Ultra a dokonce o 70 % ve 4K Ultra proti GDDR6. V případě srovnání s GDDR6X to nebude až tak moc, ale i tak zde mluvíme o zhruba 10 %, 30% a 40 % k dobru.

Zásadní nárůst výkonu by ale měl být v ray-tracingu, kde je paměťová propustnost velmi důležitá. Zde se ve výše zmíněných rozlišeních výkon proti GDDR6 navyšuje o 130 %, 180 % a ve 4K dokonce o 210 %. Ve srovnání s GDDR6X je to stále dost pěkných 40-50 % napříč všemi rozlišeními.

Přínos mají mít tyto paměti ale i pro úlohy AI, tady Micron hovoří o 17% zkrácení času potřebného pro inferenci AI v případě generativní AI pro obraz a až 33% nárůst v počtu tokenů za sekundu v případě chatovacích LLM. Společnost Micron také oznámila, že se signalizací PAM3 byla schopna dosáhnout rychlostí až 40 Gbps.