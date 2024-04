AMD Radeon RX 8000 prý bude výhradně jen s pomalejšími GDDR6 na 18 Gbps

Prozatím vše napovídá tomu, že Nvidia nebude mít u další generace grafických karet moc konkurenci, alespoň co se high-endu týče. Tam už nestačí AMD pořádně ani dnes a jeho nejrychlejší Radeon RX 7900 XTX je spíše v nižším high-endu. Na nejvýkonnější modely Nvidie nemábohužel odpověď a Intel už vůbec ne. V nové generaci to bude ještě horší, protože tady AMD údajně nechce vytvářet ani nástupce již existujících vlajkových lodí. Zatím víme, že by se měl objevit low-endový čipa do vyššího mainstreamu zamíří(netradičně tak vyšší třída dostane vyšší označení a nikoli nižší). Pokud jde o výkony, Navi 44 by měl končit někde u úrovně nynějšího RX 7700 XT, resp. GeForce RTX 4060 Ti. Navi 48 se má dostat na úroveň GeForce RTX 4080, což je sice dnes slušná high-endová karta, nicméně až se objeví Blackwell od Nvidie, takový výkon už spadne do mainstreamu (teoreticky k nějaké GeForce RTX 5070?).