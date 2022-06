Panamský prezident částečně vetoval zákon o přijetí Bitcoinu

Panama. Její prezident Laurentino Cortizo nicméně už v minulosti na adresu zákonu vyjádřil negativní odezvu a stalo se to, co se čekalo. Prezident zákon částečně vetoval. Podle něj totiž nedostatečně bojuje proti praní špinavých peněz a jiným nelegálním finančním činnostech včetně záležitostí, které by se mohly týkat samotného státu a regulací, které platí pro finanční systém země (např. daní).

El Salvador už má kryptoměnu Bitcoin jako svou druhou oficiální měnu a prozatím to kvůli propadu hodnoty BTC znamená, že se také hodnota jeho kryptoměnových prostředků snižuje . Další zemí, která měla přejít na Bitcoin, měla být. Její prezident Laurentino Cortizo nicméně už v minulosti na adresu zákonu vyjádřil negativní odezvu a stalo se to, co se čekalo. Prezident zákon částečně vetoval. Podle něj totiž nedostatečně bojuje proti praní špinavých peněz a jiným nelegálním finančním činnostech včetně záležitostí, které by se mohly týkat samotného státu a regulací, které platí pro finanční systém země (např. daní).

Nezávislý poslanec Gabriel Silva to na Twitteru označil jako promarněnou příležitost, která by mohla vytvořit větší zaměstnanost, přilákat investory, technologie a inovace do veřejného sektoru. Podle něj si země zaslouží více příležitostí a finanční inkluzi. Zákon se tak bude znovu projednávat. Nynější návrh počítá s tím, že by se kryptoměnami mohly platit i daně a další poplatky, přičemž se nepočítalo pouze s Bitcoinem, ale např. také Etherem, XRP, Litecoinem nebo Stellarem.