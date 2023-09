Panasonic vyvíjí nové solid-state články: 80 % nabití za 3 minuty

Panasonic je dobře znám výrobou akumulátorů, spojujeme si ho zejména s elektromobily Tesla, kde se stará o výrobu baterií pro několik variant těchto vozů. Dobře je znám také ve třídě tužkových nabíjecích baterií se svou řadou Eneloop (původně Sanyo Eneloop). V posledních letech jsme ale z jeho strany žádné výrazné skoky v technologiích akumulátorů nezaznamenali a spíš šlo jen o nepříliš konkrétní plány jako

je dobře znám výrobou akumulátorů, spojujeme si ho zejména s elektromobily Tesla, kde se stará o výrobu baterií pro několik variant těchto vozů. Dobře je znám také ve třídě tužkových nabíjecích baterií se svou řadou Eneloop (původně Sanyo Eneloop). V posledních letech jsme ale z jeho strany žádné výrazné skoky v technologiích akumulátorů nezaznamenali a spíš šlo jen o nepříliš konkrétní plány jako navýšení hustoty lithiových článků o 20 % do roku 2030. Bohužel ani nejnovější zprávy nejsou příliš konkrétní. Hovoří se o tom, že by měl uvést své nové solid-state akumulátory (tedy ty s pevným elektrolytem). Kdy, to je otázkou, některé zdroje hovoří o druhé polovině tohoto desetiletí, jiné o jeho konci. Asi nás nepřekvapí, když to bude kolem 5 let.

Tyto články by měly zamířit především do dronů a průmyslových robotů v továrnách, jejich nasazení do aut na sebe asi nechá ještě déle čekat, pokud k němu vůbec dojde. Panasonic se nicméně měl nechat slyšet, že některé z technologií použitých u nové generace baterií by se v akumulátorech pro EV měly přece jen použít. Neznáme však energetické hustoty novinek, takže je možné, že nebudou příliš vysoké. Panasonic říká, že mají nabídnout extrémně rychlé nabíjení, a to 80 % za 3 minuty. Také by měly nabízet extrémně vysokou životnost v řádech desítek tisíc cyklů. Faktem nicméně je, že např. v průmyslových robotech se už dnes používají akumulátory Li-Ion LTO, které mají podobné vlastnosti (vysoká rychlost nabíjení, vysoká bezpečnost, životnost přes 10 tisíc cyklů).