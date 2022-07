Panasonic chce zvýšit energetickou hustotu Li-Ion o 20 % do roku 2030

Panasonic patří k tradičním výrobcům akumulátorů, nicméně v poslední době to vypadá, že poněkud usnul na vavřínech a ve vývoji akumulátorů ho předbíhají čínské společnosti. Podle nových informací chce společnost přijít do roku 2030 s inovovanými lithiovými články, které by navýšily hustotu o 20 %. Pokud by se téhož povedlo dosáhnout pro hmotnostní i objemovou hustotu, mohli bychom hovořit o hodnotách okolo 320-330 Wh/kg a cca 900 Wh/l. Připomeňme např., že Gotion už loni ohlásil výrobu článků s

patří k tradičním výrobcům akumulátorů, nicméně v poslední době to vypadá, že poněkud usnul na vavřínech a ve vývoji akumulátorů ho předbíhají čínské společnosti. Podle nových informací chce společnost přijít do roku 2030 s inovovanými lithiovými články, které by navýšily hustotu o 20 %. Pokud by se téhož povedlo dosáhnout pro hmotnostní i objemovou hustotu, mohli bychom hovořit o hodnotách okolo 320-330 Wh/kg a cca 900 Wh/l. Připomeňme např., že Gotion už loni ohlásil výrobu článků s hustotou 302 Wh/kg a NIO chce na přelomu letošního a příštího roku uvést sedan ET7 se semi-solid-state články s 360 Wh/kg

Panasonic chce zvýšení hustoty dosáhnout navýšením maximálního napětí ze 4,2 V na 4,4 V díky novým aditivům v elektrolytu, v anodě pak bude část grafitu nahrazena zvýšeným množstvím křemíku a mírných úprav se má dočkat také katoda, která by měla být méně náchylná na mikrotrhliny (tím by se měla zvýšit životnost akumulátorů). Pokud by se to povedlo a např. Tesla by využila těchto výhod pro prodloužení dojezdu při zachování hmotnosti a objemu akumulátoru (za předpokladu, že oněch 20 % bude platit pro obě hustoty stejně), pak by taková Tesla Model 3 Long Range mohla mít až 720km dojezd dle WLTP.

Další novinkou v souvislosti s akumulátory společnosti Panasonic je to, že firma chce postavit v De Soto, Kansasu novou továrnu na akumulátory. Investice si má vyžádat 4 miliardy USD a přinést 4000 nových pracovních míst.