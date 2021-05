Perseverance už začal s běžným vědeckým výzkumem, jak bude probíhat?

Perseverance je tak už v pohybu a i když bude i nadále sloužit coby komunikační platforma pro Ingenuity, sám bude udávat tempo a určovat, kam helikoptérka poletí a na co se podívá. Nyní tak už rover začal s výzkumem, a to ničeho jiného než zajímavých geologických útvarů, které leží v kráteru Jezero.

Snímek z Mastcam-Z ukazuje vrcholek Santa Cruz v pozadí

Díky sbíraným datům si vědci budou moci udělat obrázek o tom, kdy se v Jezeru vytvořilo, ehm, jezero, kdy naopak vyschlo a do jakého období můžeme datovat sedimenty v deltě kráteru. Nyní je to tak zatím práce především pro kameru WATSON na konci robotické ruky roveru a také pro dvě kamery v Mastcam-Z, které mají k dispozici optický zoom. Vedle nich bude svým laserovým tykadlem ohmatávat okolní horniny také nástroj SuperCam, který tak tímto způsobem zjistí jejich složení.

blízké okolí roveru zachycené z Mastcam-Z

Pomocí zmíněných nástrojů budou nasbírána data, dle nichž se NASA rozhodne, co bude poté detailně studovat. Zatím chtějí její vědci ale zjistit alespoň to, zda mají blízké horniny schované v okolním regolitu vulkanický původ, anebo jde o sedimenty. Vulkanické horniny totiž mohou posloužit především pro přesnější datování, zatímco sedimenty zase mohou ukrývat případné pozůstatky minulého života.

Pokud Perseverance najde nějaký zajímavý objekt, může se na něj NASA později zaměřit s využitím nástroje na konci robotické ruky, který obrousí vrchní erodovanou a regolitem poznamenanou část. Poté se využije už detailní zkoumání složení obnaženého materiálu pomocí přístrojů PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) a SHERLOC (Scanning for Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals).