NASA a ESA se chystají spustit přípravy mise, která doveze vzorky z Marsu

NASA Perseverance tak musí nejdříve v pořádku přistát a následně být schopen využít svůj zásobník pro sběr všemožných vzorků, které naplní v různých místech kráteru Jezero. NASA však už předem schválila misi Mars Sample Return (MSR), která bude vyžadovat spolupráci evropské ESA a ve skutečnosti půjde spíše o celou kampaň. Nejdříve totiž bude nutné si pro vzorky doletět, pak je naložit do malé rakety, která bude vyslána na orbitu Marsu a z ní pak poputuje na Zemi. Tyto úkoly budou rozděleny mezi mise Sample Retrieval Lander a Earth Return Orbiter, které by měly proběhnout v druhé polovině 20. let.

V rámci Sample Retrieval Lander tak bude na Mars dopraven jednak Sample Fetch Rover (ESA), který vyzvedne nachystaný kontejner se vzorky, který připraví rover Perseverance. Sample Fetch Rover je pak naloží do rakety Mars Ascent Vehicle (NASA) v modulu Sample Retrieval Lander (NASA), přičemž tento úkol by v případě nutnosti mohl zvládnout i samotný Perseverance, takže alespoň v tomto případě existuje záložní možnost. V každém případě budou vzorky pomocí některé z dostupných robotických rukou naloženy do špičky Mars Ascent Vehicle a NASA se bude moci těšit na to, že se vůbec poprvé pokusí o start rakety z cizí planety. Zda bude první, to ani zdaleka není jisté.

Raketa pak vyletí na oběžnou dráhu na rendezvous s Earth Return Orbiter (ESA), který se pak vydá na cestu k Zemi, ovšem zde se už počítá s tím, že vzorky dorazí spíše až začátkem 30. let. Je totiž třeba vždy čekat na to, až se otevře okénko pro krátké lety s vynaložením co nejmenšího objemu energie, což nastává s periodou cca dvou let.

Vědci tak dostanou možnost studovat rozličné vzorky Marsu pomocí přístrojů, které nelze rozumným způsobem vyslat na jinou planetu a především pak budou uchovány i pro budoucí přístroje, které ještě nebyly vynalezeny (či spiše nebudou vynalezeny do začátku 30. let).

Celá kampaň MSR je navíc spojena se snahou agentury NASA vyslat na Mars lidskou posádku, která znamená vyslat na tuto planetu loď, jež bude mnohem těžší než jakékoliv předchozí zařízení a především bude nutné (aby se na Marsu nehromadili astronauti) z povrchu opět startovat, k čemuž poslouží zase data z Mars Ascent Vehicle.

NASA už přitom dříve vyhodnotila, že má k dispozici techniku, s jejíž pomocí lze MSR uskutečnit a nyní by mělo následovat spuštění Fáze A. To znamená dokončení vývoje potřebných technologií, posouzení možností spolupráce s firemními partnery a také už budou muset být s konečnou platností učiněna rozhodnutí o designu příslušných zařízení, čili třeba o tom, jaká bude podoba rakety MAV, atp.

