PlayStation 6 bude mít nejspíš 10-11jádrové CPU AMD se Zen 6 a UDNA GPU

PlayStationu 6. Nedávno se objevily nové zákulisní informace o tom, jak by nový čip pro PS6 měl vlastně vypadat. APU má kódové označení Magnus a jeho CPU část bude mít plochu 144 mm2, přičemž má jít o 11jádrový čip s 3 jádry architektury Zen 6 a dalšími 8 jádry Zen 6c. Spekuluje se nicméně o tom, že jedno z těchto jader nebude přímo využito a výsledkem tak bude 10jádrové CPU s podporou 20 vláken najednou. Počítá se s 3nm výrobou u TSMC a 12 MB L2 cache. Procesory a grafiky od AMD můžeme najít v herních konzolích Sony PlayStation už od generace PS4. Tato spolupráce Sony a AMD bude pokračovat i nadále, neboť už od loňského roku víme, že se Sony mělo dohodnout na pokračování i v případě.

Pokud jde o GPU, to má být postaveno na nové architektuře UDNA. Neví se, kolik bude mít výpočetní jednotek, a tak tady se jen vyloženě spekuluje a odhaduje, kolik by to mohlo být. Jeden z leakerů říká, že očekává nárůst ze 60 CU nynějšího PS5 Pro na cca 80 CU. Co se ale ví více pravděpodobně, je šířka sběrnice. Na diagramech se objevilo 12 paměťových čipů, což nás dostává na 384bitovou sběrnici pamětí. Pro zajímavost, Xbox One X měl také 384bitovou, ale nynější Series X je na 320 bitech a One S měl stejně jako poslední PlayStationy 256bitovou sběrnici. GPU jádro by mělo mít plochu 264 mm2. Spekuluje se nicméně i o tom, že toto může být čip ne pro PS6, ale pro novou generaci Xboxů. A možná pro oboje.