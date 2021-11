Plná videorecenze Core i5-12600K a Core i9-12900K už unikla na web

Dalo by se říci, že Linus si tímto způsobem ani nepotřebuje zvyšovat popularitu, takže budeme věřit, že šlo opravdu o chybu a že video bylo zveřejněno osm hodin před ukončením embarga jen nedopatřením.

My se díky tomu můžeme ale podívat na výsledky, a to pochopitelně ne na YouTube, kde je dané video už nepřístupné a znovu by se mělo objevit kolem 15:00 našeho času. Ale co peklo a Internet schvátí, to už nenavrátí, takže to nejdůležitější je už dávno zkopírováno a my se můžeme podívat na výsledné grafy , které nabízí na Twitteru Ayxerious

Je tu pochopitelně otázka, jak je to s testováním Ryzenů pod Windows 11 , neboť se ukázalo, že problémy s latencemi ovlivňujícími zvláště herní výkon nezmizely. Objevit se mohou v případě, že v počítači vyměníme procesor za jiný, což je běžný případ právě při testování nových CPU. A že samotné video aktuálně není k dispozici, nemáme jak si ověřit, zda se to zrovna tohoto testu nějak týkalo nebo zda to vůbec bylo bráno v potaz. Ale budeme předpokládat, že výsledky by nebyly zveřejněny, kdyby výkon procesorů AMD nebyl ideální.

Podívat se zatím můžeme na souhrnné testy herního výkonu, které ukazují, že procesorům Alder Lake-S asi skutečně bude patřit titul nejvýkonnějších herních CPU, jak se dalo předpokládat. Ovšem že by mezi nimi a Ryzeny 5000 byl propastný rozdíl, to se nedá říci, ale také tu máme jen malý vzorek pěti her.

Souhrnné výsledky v různých aplikacích a aplikačních benchmarcích pak také nejsou překvapivé a řadí nový Core i9-12900K právě mezi Ryzen 9 5900X a 5950X. Intel tak v tomto ohledu připravil důstojného soupeře, ovšem za jakou cenu?



Tu ukazuje test spotřeby, v němž se Core i9-12900K skutečně dostává na svých 241 W, i když až po několika minutách. Jenomže oba Ryzeny 9 drží svou spotřebu na úrovni cca o 100 W nižší, čili to už je velice výrazný rozdíl s dopadem nejen na to, jaké budou náklady na energie. Jde také o to, že Core i9 bude potřebovat kvalitnější a dražší systém napájení na základní desce a také mnohem výkonnější chladič, pokud má být jeho výkon držen skutečně na maximu daném 241W limitem. To pak bude všechno třeba zohlednit při výběru.

Není pak divu, že procesory AMD dokázaly běžet i při mnohem nižších teplotách kolem 70 °C, zatímco jádra P v novém Core i9 už oscilovala kolem 90 °C a jádra S pak těsně pod 80 °C. Nevíme přitom, jaký chladič tu byl použit, ale podstatný je právě onen rozdíl mezi Core a Ryzeny, který ukazuje, že skutečně budeme potřebovat výkonnější (a dražší) chlazení.

