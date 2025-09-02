Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Využívání chatbotů do značné míry změnilo, jak pracujeme s technologiemi. Ovlivňuje to, jak myslíme, nicméně má to i zajímavý efekt ve slovní zásobě. Ta se rovněž mění.
Reklama
Uvedení chatbotů nové generace před pár lety úplně převrátilo to, jak mnozí lidé pracují s IT. Přinesli problémy i řešení do školství i běžného života, pomáhají s nápady, návrhy, programováním, což ale snižuje chuť lidí se nad problémy zamyslet, a je jen otázkou, ve kterých oblastech se díky tomu lidstvo posune vpřed, a v čem se posune vzad. Florida State University a konkrétně její oddělení Department of Modern Languages and Linguistics, Department of Computer Science a Department of Mathematics se podívala na to, jak se vyvinula lidská mluva za poslední roky v souvislosti s tím, jak lidé začali více používat AI. Tým analyzoval 22,1 milionů slov z neskriptovaného přirozeného jazyka, např. v podcastech, a srovnal dobu před ChatGPT a po něm.
Vědci sice připouští, že změny v lidské řeči (zde konkrétně v angličtině) nemusí být výhradně dílem AI, nicméně pozorovali obrovský nárůst frekvence některých slov, která AI systémy rády používají. Např. o 140,8 % vzrostlo využívání slova "surpass" (překonat), o 140,1 % "boast" (chlubit se) nebo o 125,5 % stouplo slovo "meticulous" (pečlivý). Vědci poukázali i na další slova, jejichž popularita se výrazně zvýšila. Lidé začali mnohem častěji používat např. "garner" (sbírat), a to o 56,8 %, "notable" (pozoruhodný, významný) o 53,1 %, "intricate" (složitý) o 47,2 % nebo "delve" (ponořit se), které stouplo o 46,8 %. Naopak některá slova šla s frekvencí dolů, příkladem může být "crucial" (stěžejní), které spadlo o 24,6 %, nebo "groundbreaking" (průkopnický). To šlo dolů o 40,9 %. Některá tato slova dosud mohla posloužit k intuitivní "detekci" toho, zda je o text napsaný AI nebo člověkem, nicméně pokud je lidé začínají používat běžně, bude to stále obtížnější. Asi by nebylo překvapivé, pokud se něco podobného zjistí i v češtině a jiných jazycích.
Zdroj: digitaltrends.com, fsu.edu, ilustrační obrázek (ChatGPT)