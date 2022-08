Podzimní keynote Applu bude už 7. září? Na co se můžeme těšit?

Každým rokem na přelomu léta a podzimu pořádá Apple svou keynote. Letos to bude ještě o týden dříve, než obvykle. Sledovat ji budeme moci 7. září od 19:00 našeho času. Po více než dvou letech se konečně vrátí do Divadla Steva Jobse, které k tomuto účelu nebylo využíváno kvůli koronavirové pandemii a příslušným opatřením. Tentokrát už to bude jinak a zástupci médií dostali pozvánky na prezentaci do Cupertina. Velkou otázkou je, co se vlastně na keynote představí.



V podstatě jistotou jsou nové iPhony, tak jako každý rok. Letos to bude iPhone 14, který má podle dosavadních informací přijít ve 4 variantách. Zmizí menší verze mini, tu naopak nahradí Max, který byl doposud k dispozici jen ve vyšší řadě Pro. Výsledkem by tedy měly být dva 6,1" a dva 6,7" modely, které budou rozděleny do dvou základních a dvou variant Pro. Jinak řečeno, 6,1" iPhone 14, 6,7" iPhone 14 Max, 6,1" iPhone 14 Pro a 6,7" iPhone 14 Pro Max. Velké verze možná budou mít jiný přídomek než Max.

Zatímco základní modely nadále zůstanou u procesoru A15 Bionic z loňských modelů, řada iPhone 14 Pro už dostane novější A16 Bionic . Spekuluje se, že některé iPhony by mohly dostat funkci Always-On. Naopak se neočekává, že by se už letos přešlo na USB-C a mělo by jít o poslední iPhony s Lightningem. Hlavní fotoaparát by měl dostat 48MPx rozlišení (skládané do výsledných 12 MPx) a podporu 8K videa.

Dále by se mělo dostat na nové hodinky Apple Watch 8 a hovoří se dokonce i o variantě Pro. Ta by mohla dostat teploměr pro měření teploty těla, což má dále vylepšit sledování kvality spánku. Ženám to může pomoci s lepším odhadem plodných dní místo nákupu ovulačních testů. V neposlední řadě se má objevit i nová generace sluchátek z řady AirPods. Naopak se neočekávají nové Macy, které by se mohly objevit v druhé podzimní keynote, bude-li se opravdu konat. Zákulisně se hovoří, že by se mohla konat v říjnu.