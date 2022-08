Apple A16 Bionic prý přejde na 4 nm, M2 Pro a Max budou na 3 nm v roce 2023

Apple chystá několik nových zařízení, která mají využít nové generace procesorů. Hodně se mluví zejména o nových iPhonech 14, kde by mělo dojít k zajímavému posunu. Zatímco iPhone 14 a 14 Max mají zůstat na loňském procesoru A15 Bionic, verze iPhone 14 Pro a 14 Pro Max by měly mít nový A16 Bionic. Zde se dlouho diskutovalo, na jakém výrobním procesu bude vlastně vyráběn. Mohl by se očekávat 3nm výrobní proces, jenže ten TSMC ve velkém teprve spustí a výroba dostatečného množství nových iPhonů by se tímto procesem nestihla, nemluvě o riziku toho, že by výroba čipů měla nízkou výtěžnost. Proto se čekalo, že zůstanou na 5 nm jako dnešní procesory. Na jaře se mluvilo i o využití 4nm technologie, která byla zavržena, nicméně nyní se znovu objevují informace, že by A16 Bionic měl být přece jen vyráběn 4nm technologií. Ta sice nepřináší nějak dramatická vylepšení proti nynější 5nm technologii, ale i tak může přispět k dalšímu posunu.

Apple si objednal výrobu komponent pro 95 milionů iPhonů a nyní tu máme ještě jednu nezodpovězenou otázku. Kdy se nové iPhony objeví? Logicky se nabízí úterý 13. září, které by odpovídalo tradici, kdy k němu dochází obvykle v úterý na konci první poloviny září. V posledních dnech se ale objevují spekulace, že by to mohlo být ve středu o týden dříve, tedy 7. září. Tak uvidíme. Pozvánky ke keynote bude Apple asi opět rozesílat týden předem.



Poněkud jiná situace ale vládne u procesorů M2 Pro a M2 Max. Ty by se už měly dočkat výroby pomocí 3nm procesu u TSMC. Jejich velkosériová výroba začne v září, což dává tušit, že se produkty je obsahující objeví na trhu spíše až počátkem příštího roku. Je tedy otázkou, zda podzimní keynote (ne)přinese nějaký zásadnější zlom na poli Maců.