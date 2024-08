Podzimní keynote Applu bude už v pondělí 9. září. Co se očekává?

Podzimní (resp. spíše pozdně letní) keynote společnosti Apple se obvykle koná v úterý, a to většinou v první polovině září. Letos se ale keynote posune netradičně na pondělí. Apple totiž poslal pozvánky na svou akci Glowtime, přičemž novináři by se osobně měli dostavit do Divadla Steva Jobse. Nakolik z toho bude živý přenos prezentace pro obecenstvo z divadla, nebo zda online uvidíme jen sestříhanou předpřipravenou prezentaci jako poslední cca 4 roky od koronavirové pandemie, to se teprve ukáže. Každopádně představení nových produktů Applu je naplánováno na pondělí 9. září v 10 hodin PT, což u nás znamená 19:00.



Je v podstatě jisté, že se zde představí nová generace iPhonů 16 (pokud by se tak nestalo, byl by to šok). Zde už víme, že by mělo jít o nové modely se zvětšenými displeji z 6,1" na 6,3" a z 6,7" na 6,9". Fotografickou novinkou by měl být 48MPx ultra-širokoúhlý modul a 5× zoom i pro menší iPhone 16 Pro (dosud byl vyhrazen jen pro Pro Max). Když se podíváme na logo akce, dá se jistě předpokládat, že se mnohé bude točit kolem nové Siri, kterou by měla pohánět Apple Intelligence. Umělá inteligence a obecně zvýšení úrovně digitálního asistenta bude patrně hlavním tématem akce podobně, jako tomu bylo při představení nových iPadů.