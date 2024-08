Apple MacBook s procesorem M4 by měl konečně začínat alespoň na 16GB RAM

Společnostje u svých počítačů (ale nejen tam) známá tím, že základní konfigurace jsou leckdy hodně ořezané. Velmi dobře je to vidět u MacBooků, kde mají základní verze už roky pouhých 8 GB operační paměti RAM. Dokonce se to týká i některých variant MacBooku Pro, kde je něco takového už opravdu hodně na pováženou. Apple sice přiznal, že 8 GB RAM může být málo , to ale mělo dle něj platit jen pro některé úlohy. Zdá se však, že lokální AI Apple Intelligence by tomu mohla konečně udělat přítrž. Tyto lokální AI systémy totiž ke svému běhu potřebují dostatek paměti, takže má-li to na počítači vůbec běžet, je vhodné mít více RAM. Je možné, že právě to je důvod k tomu, proč Apple nejspíš u nové generace MacBooků konečně zvolí 16 GB RAM jako minimum.