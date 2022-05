Pozdrží Intel vypuštění desktopových Arc Alchemist až do konce léta?

Dle zprávy od Igora Wallosseka to navíc vypadá, že grafické ovladače pro Alchemist si ještě vyžádají několik měsíců pozornosti, přičemž pro hardware naopak platí, že ten by měl být sám o sobě připraven na mnohem dřívější vypuštění na trh. Wallossek přitom tvrdí, že informaci o odložení nástupu desktopových Arc od Intelu má z několika zdrojů, přičemž ty se shodují na tom, že dané karty přijdou později, ale není jasné, kdy to bude.

Ostatně Intel může těžko předvídat, zda budou grafické ovladače v použitelném stavu za dva měsíce, nebo snad až za čtyři, a tak má aktuálně platit okénko mezi začátkem července a koncem srpna. No a vzhledem k dosavadnímu vývoji je třeba počítat s tím, že to může být spíše onen konec srpna, pokud ne rovnou i další odklad.

Intel se tak dostává nebezpečně blízko k tomu, že své Arc Alchemist bude reálně nabízet až v době, kdy budou přinejmenším už představeny nové generace grafických karet firem AMD a NVIDIA. O nich se přitom říká, že budou velice žravé, velké i drahé, ovšem to se obvykle bavíme hlavně o hi-endu. Levnější verze by naopak mohly představovat alespoň obvyklý posun ve výkonu i lepší poměr výkonu a ceny, zatímco generace Arc Alchemist byla vytvořena tak, aby dokázala držet krok alespoň s vyšší střední třídou dnešních Radeonů a GeForce.

Můžeme si také všimnout toho, že u nás zatím na trhu nejsou ani notebooky s mobilními grafikami A370M či A350M, a to už více než dva měsíce po jejich uvedení na trh. Intel tak zatím ani nemusí moc řešit aktuální stav ovladačů, když příslušný hardware ještě moc nepronikl na veřejnost. Pokud by ale na trh vypustil velké množství karet, které se už opravdu dají označit za herní, a přitom neměl k dispozici vhodné ovladače, byl by to už jinačí průšvih.

Wallossek také spekuluje, že Intel nakonec může desktopové karty Alchemist dostat na trh ve velice omezených počtech a vyjmenovává tři hlavní důvody: absenci velkých AIB partnerů, nedostatečnou garanci koncových cen a obavy o hromadné vracení zakoupených karet v rámci RMA.

To všechno ale můžeme brát zatím jen jako spekulace. Klíčové bude představení Intelu na Computexu (začíná 24. května) a pokud na něm uvidíme desktopové Arc jen z rychlíku, bude zřejmé, že s nimi na začátku léta počítat opravdu nelze.