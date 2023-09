Předbíhá MediaTek Apple? Spolu s TSMC oznamuje 3nm mobilní procesor

Společnost Apple je obvykle tou, která má u TSMC jako první dostupný nejnovější výrobní proces. Zprávy z posledních dní by ale mohly na první pohled napovídat, že by toto prvenství mohla převzít firma MediaTek. Ta totiž ve spolupráci s firmou TSMC vyvinula svůj nový mobilní procesor vyráběný 3nm technologií. Zdání ale může klamat a nejinak je tomu i tady. MediaTek totiž procesor jen oznámil, ale ještě ho neprodává v žádném zařízení. Apple si tak v mobilní sféře své prvenství udrží, protože nové iPhony 15 Pro s 3nm procesory A17 Bionic (pokud se vyplní zákulisní informace) představí už zítra v 19:00 a na trhu by měly být do několika dní nebo týdnů. To nový MediaTek oficiálně začne s výrobou až v roce 2024.



Neznáme tak ani jméno nového procesoru a můžeme se tak jen dohadovat, zda to bude nebo nebude nový Dimensity 9300 . Přesto víme několik informací. 3nm technologie od TSMC nabídne o 18 % vyšší výkon při stejné spotřebě, případně o 32 % nižší spotřebu při stejném výkonu. Hustota obvodů se proti procesu TSMC N5 zvýšila o 60 %.