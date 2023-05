Mobilní MediaTek Dimensity 9300 má mít údajně 4 výkonná jádra Cortex-X4

MediaTek chystá nový mobilní procesor Dimensity 9300 (nástupce

Společnostchystá nový mobilní procesor(nástupce modelu 9200 ) a uniklé informace o něm jsou dosti podivné. Většinou se u procesorů pro mobilní telefony setkáváme se dvěma typy konfigurací, a to se dvěma nebo třemi typy jader. Pokud jsou dvě, obvykle tu máme 2 nebo 4 výkonná jádra a zbytek jsou úsporná. U třech typů jader je obvykle jedno z výkonných nahrazeno extrémně výkonným jádrem, dnes jde o řadu Cortex-X. Dimensity 9300 by ale podle úniků měl mít takových jader mnohem více, hovoří se o čtyřech. Mělo by jít o jádra Cortex-X4 a už zde se zvedá první otazník. Jak chce toto MediaTek uchladit?

Aby toho nebylo málo, zbývající čtveřice nemá být složena z úsporných jader (obvykle Cortex-A5xx), ale z těch výkonných (Cortex-A7xx). Úniky totiž hovoří o jádrech Hunter-ELP (to má být nástupce Cortex-X3, tedy patrně Cortex-X4) a Hunter (což jsou nástupci Cortex-A715, tedy pravděpodobně Cortex-A720), vůbec se tedy nemluví o úsporných jádrech. A tady se první otázka opakuje, jak to chce MediaTek rozumně uchladit? Už dnešní konfigurace jako 1+3+4 a podobné jsou hodně žravé a žhavé, a co teprve 4+4+0?

Něco takového tedy zní pro telefony spíše nepravděpodobně, protože by to kvůli teplotám bylo patrně často omezováno throttlingem a výdrž telefonů by i při nízkém zatížení dost klesla. Pokud už by se takový procesor měl představit, spíše bych ho viděl ne jako Dimensity 9300, ale pravděpodobněji spíše jako Kompanio do chromebooků a jiných notebooků postavených na architektuře ARM. Jak to nakonec bude, to se ale teprve ukáže a zatím můžeme jen hádat.