Představenstvo TSMC schválilo výstavbu továrny v Arizoně

Společnost TSMC už dříve oficiálně uvedla , že chce v Arizoně postavit novou továrnu na výrobu 5nm čipů, která by využívala 300mm wafery a dokázala jich zpracovat cca 20.000 měsíčně. V příštím roce by se mohlo začít stavět, aby výroba začala v roce 2024, což bezpochyby znamená, že v té době už 5nm proces nebude to nejlepší, co TSMC dokáže nabídnout. Respektive nebude nejlepší v případě, že se ve vývoji technologií firmy TSMC něco šeredně nezvrtne a vývoj 3nm a dalších procesů půjde podle plánu. Zatím to tak vypadá, ostatně 5nm proces už je aktuální a nejsou tu zprávy o tom, že by TSMC mělo s dalším vývojem problémy a masová výroba 3nm čipů je stále plánována na rok 2022.