Prezentace potvrzuje jen 2 CU pro Mendocino, co dalšího nabídnou?

AMD Mendocino jsou již několikrát zmíněná APU určená pro mobilní PC v cenách mezi 400 a 700 dolarů, což už samo o sobě neslibuje vysoký výkon. Nyní se přitom potvrzuje, pokud budeme uniklou část prezentace pokládat za pravdivou a nepodvrženou, že tu bude jen slabé iGPU generace RDNA 2. Dozvídáme se ale i další skutečnosti.

Čipy Mendocino budou pouzdřeny do FT6 s rozměry 24,5 x 24,5 mm a dostanou značky Athlon až Ryzen 5. Montovány pak budou do levných až mainstreamových počítačů se zaměřením na PC pro školy a jejich platforma bude kompatibilní s budoucími Sonoma Valley. To je kódové označení, o němž jsme ve spojitosti s AMD ještě neslyšeli.

Procesorová jádra Zen 2 tu budou čtyři, o čemž už mluvilo samotné AMD, přičemž kapacita L3 cache bude jen 1 MB na jádro, ale i to je na úrovni některých slabších mobilních Ryzenů 5000.

Dále se potvrzují pouze 2 CU v integrovaném GPU Navi 2 (RDNA 2), čili tu bude 128 Stream procesorů a pouze 128 kB cache vyhrazené pro grafiku. Paměťový systém sice obsahuje zmínku o dvou kanálech, ovšem to jsou jen dva 32bitové kanály pro LPDDR5, čili ve skutečnosti jeden kanál z pohledu uživatele, neboť generace DDR5 už na rozdíl od DDR4 využívá interně dva kanály.

Obrazová data bude možné vyvést pomocí jednoho eDP i DP, či na dva USB C. Máme tu ale moderní multimediální engine VCN 3.0 pro dekódování AV1 a VP9, což je i výbava nových APU Ryzen 6000. Dále tu máme i slušnou výbavu USB portů, jaká ani nemusí být vždy využita a pak ještě eSPI (Enhanced Serial Peripheral Interface) a čtyři linky PCIe 3. generace, které by šlo využít pro napojení rychlého SSD.