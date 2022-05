AMD Mendocino bude mít sice RDNA 2 iGPU, ale prý jen velice slabé

Nyní se od známého leakera dozvídáme, že Mendocino sice využijí novější 6nm proces, čili vylepšenou 7nm technologii, kterou má AMD u TSMC k dispozici a stejně jako APU Van Gogh ve Steam Deck budou mít jádra Zen 2 a grafiku RDNA2, ale její výkon bude kvůli dvěma CU (128 shaderů) velice nízký, což má být podtrženo i pouhým jednokanálovým přístupem k pamětem. Z hlediska počtu CU tak bude Mendocino 4x slabší než Van Gogh. Dokonce i iGPU v procesorech Raphael má mít čtyři CU v grafice RDNA 2.

AMD už také potvrdilo, že jde o dva různé čipy, čili Mendocino nebudou osekané Van Gogh, ostatně to by se vzhledem k propastnému rozdílu ve výbavě iGPU asi těžko vyplatilo. Lze také předpokládat, že Van Gogh jsou ještě stále 7nm (proces N7) čipy, zatímco Mendocino má potvrzen 6nm (N6) proces.



Mendocino se však přece jen dostane do herního zařízení, a sice do kapesní konzole AYANEO Air Plus , která pochopitelně se Steam Deck v grafickém výkonu soupeřit nebude. Právě díky ní se ostatně dozvídáme o údajné grafické výbavě těchto APU.