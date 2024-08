Připravte se na zdražování, ve 2025 se očekává 50% zdražení DRAM a 30% u NAND Flash

TrendForce varuje, že něco takového nastane u pamětí DRAM a NAND Flash. Zatímco Flash paměti mají v roce 2025 vzrůst o necelou třetinu, konkrétně o 29 %, v případě DRAM se očekává více než polovina, přesněji 51 %.

Velký zájem o umělou inteligenci značně ovlivňuje situaci na trhu s IT. U grafických karet pozorujeme značné soustředění se na výpočetní karty (AI akcelerátory), kde má Nvidia nyní řádově větší příjmy než z herních karet a podobná situace se začíná ukazovat i u AMD, což současně znamená přesouvání výrobních kapacit z herních karet na akcelerátory. To možná povede k vzniku nedostatku běžných grafických karet a jejich zdražení. Zatím se to neděje, ale jsou zde varovné signály. Nejen grafické karty by ale mohly být tím, co zdraží. Analytická společnostvaruje, že něco takového nastane u pamětí DRAM a NAND Flash. Zatímco Flash paměti mají v roce 2025 vzrůst o necelou třetinu, konkrétně o 29 %, v případě DRAM se očekává více než polovina, přesněji 51 %.

V zásadě jsou zde čtyři faktory, které k tomu přispívají. Máme tu zvýšený zájem o paměti HBM, přechod na nové generace pamětí (např. DDR5 u serverů), omezená nabídka a naopak zvýšená poptávka, což platí zejména o serverové oblasti. U DRAM se tak předpokládá, že během celého roku stoupne průměrná cena o 53 % (to už zahrnuje zdražení vzniklá od počátku roku) a v roce 2025 nás čeká ještě dalších 35 % nahoru. Příjmy výrobců pamětí DRAM by tak měly za rok 2024 vzrůst o 75 % na 90,7 mld. USD a v roce 2025 ještě o dalších 51 % na 136,5 mld. USD.

Samotné paměti HBM sice tvoří jen 5 % dodaných čipů, ale na příjmech se podílí významnými 20 %. Dále, DDR5 paměti se v serverech stávají stále více a více standardem. Letos sice dosáhnou jen na 40% podíl, nicméně v roce 2025 mají už tvořit 60-65 % dodaných pamětí DRAM pro servery. U LPDDR5(X) se letos počítá s 50% zastoupením na mobilním trhu, v příštím roce s 60 %.

Dobrá situace pro zákazníky ale není ani na trhu s NAND Flash. Naopak pro výrobce to pozitivní bude. NAND Flash má za rok 2024 vzrůst o 77 % na 67,4 mld. USD a v roce 2025 o dalších 29 % na 87 mld. USD. Zde by to měla nahoru táhnout především SSD s QLC pamětmi. Tyto paměti totiž míří do smartphonů (čínští výrobci je chtějí nasadit od Q4/24) a ve velkém by měly zamířit také do serverů. Tam se už dnes používají v těch, na kterých běží inference systémů AI, kde je potřeba vysoké kapacity. Předpokládá se, že QLC letos bude tvořit už 40 % čipů NAND Flash a v příštím roce podíl ještě poroste.