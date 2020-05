Připravte si peněženky. Alienware pracuje na 360Hz monitoru

Honba za nejvyššími (nebo naopak) nejnižšími čísly je mezi výrobci běžná a vůbec nejlépe patrné je to snad v kategorii herních periferií. V případě počítačových monitorů je postupně posouvána laťka obnovovací frekvence. Hodnoty 360 Hz bylo dosaženo teprve letos, kdy Asus na veletrhu CES 2020 v Las Vegas oznámil první monitor světa s touto obnovovací frekvencí. ROG Swift 360 , jak zníl název tohoto modelu, se zatím nedostal na trh a dokonce ani nebyly zveřejněny přesnější parametry. Mezitím ovšem na 360Hz monitorech pracuje také konkurence. Dell, respektive jeho herní značka Alienware, také potvrdila plány na monitor s nejvyšší obnovovací frekvencí. Půjde o upgrade dříve představeného modelu Alienware 25 (AW2521H), který letos přišel ve 240Hz variantě.

Monitor si ponechá stejný futuristický design v barevném provedení „Dark Side of the Moon“ s kontrastními modrými prvky. Využíván bude 24,5palcový panel s technologií IPS, i když jeho rozlišení prozatím neznáme. Více než 1920 x 1080 pixelů (Full HD) to ovšem patrně nebude, neboť kombinace 4K a 320 Hz by byla v tuto chvíli nemyslitelná. Je dokonce dost dobře možné, že Alienware použije ve svém monitoru stejný panel od AU Optronics jako Asus. Oba výrobci možná čekají právě na dodání panelů, aby svůj monitor mohli uvést na trh. Kdy by se tak mohlo stát ovšem značky Alienware ani Asus ROG neprozradily. To stejné platí také o ceně, která ovšem rozhodně nebude nízká.

Aktuální model AW2521H s 240Hz IPS panelem stojí 500 dolarů, tedy skoro 13 tisíc korun. Za 320 Hz si zájemce patrně ještě pár tisíc korun připlatí. Otázkou ovšem zůstává, zda honba za těmito čísly vůbec dává smysl. Rozdíl mezi 240 a 320 Hz totiž lidské oko nejspíš vůbec nepozná, zatímco grafická karta jistě ano. Na vývoji nového monitoru od Alienware se podílí Nvidia, takže produkt bude podporovat technologii G-Sync. Výrobce slibuje, že monitor poběží hladce, ale bez trhání či rozmazání obrazu. Pokud někde 360Hz obnovovací frekvence dává smysl, tak jsou hry pro esports jako Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six: Siege, Overwatch nebo Fortnite. U graficky náročnějších her by potom mohly lapat po dechu i grafické karty GeForce RTX.

