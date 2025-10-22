Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Problém se školním autobusem má i Waymo, NHTSA ho vyšetřuje kvůli ignorování stopky

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Waymo je nyní vyšetřována NHTSA za porušení stopky na školním autobuse. Vůz toto ignoroval a rozjel se dál. Následuje tak nedávnou kauzu Tesly.
Možná si vzpomínáte na nedávnou kauzu Tesly, která ignorovala značku stop na školním autobuse a pak ještě "přejela" figurínu. Ignorování stopky bylo chybou Tesly, nicméně něco, kde by lidar a jiné podobné senzory nepomohly. Na druhou stranu přejetí figuríny bylo sice mnohými médii popisováno jako chyba autopilota, jenže jak jsme si ukázali, test byl proveden (možná záměrně) tak, aby ani nemohl dopadnout úspěšně. Při dané rychlosti, a to poměrně nízké, se v podstatě ani zastavit nedalo (člověk by to nezvládl, ani kdyby to čekal, figurínu dali do jízdní dráhy velmi pozdě - už jen reakčním časem by člověk začal brzdit až v okamžiku přejetí). Testu se dalo vytknout i to, že neotestoval za stejných podmínek jiné autopiloty nebo právě ty lidi (i když ti by věděli, že se něco chystá). Nyní má problémy se stopkou i společnost Waymo.
 
Zatím jde o jeden případ, kdy vůz Waymo ignoroval blikající světla a značku stop na školním autobuse. Vůz přijížděl k autobusu ze strany, takže pod úhlem, nicméně nejprve za níc zastavil. Pak se ale rozjel a začal ho objíždět, když stále ještě blikal a studenti vystupovali z autobusu. Automobil byl tehdy řízen autonomně 5. generací tohoto řízení. Waymo tak má v předběžném vyšetřování flotilu svých vozů, která zahrnuje 2000 vozidel. Společnost Waymo se nechala slyšet, že už vytvořila opravu, která má dále vylepšit chování autonomních vozů v situacích se školními autobusy, a nasazena bude při příští aktualizaci softwaru.
 
Zdroj: jalopnik.com, msn.com, ilustrační obrázek (ChatGPT)

Diskuze (2)
