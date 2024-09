Proč si lidé kupují nové iPhony? "Potřeba" mít nejnovější funkce není nejčastějším důvodem

Apple při uvedení nových telefonů často dávaly vznik mylným představám, že Apple si kupují lidé, kteří hned s každou novou generací musí mít to nejnovější a nejlepší. Ano, i takoví lidé existují, ale na vzorku tisíců lidí před obchody lze těžko vyvozovat takové závěry, když si nový iPhone každoročně koupí 200 milionů zákazníků, tedy o několik desítkových řádů více (a ani mnohdy nejde o poslední generaci). Naopak, průzkumy dlouhodobě potvrzují, že lidé si telefony Apple nechávají výrazně déle

Fronty před obchodypři uvedení nových telefonů často dávaly vznik mylným představám, že Apple si kupují lidé, kteří hned s každou novou generací musí mít to nejnovější a nejlepší. Ano, i takoví lidé existují, ale na vzorku tisíců lidí před obchody lze těžko vyvozovat takové závěry, když si nový iPhone každoročně koupí 200 milionů zákazníků, tedy o několik desítkových řádů více (a ani mnohdy nejde o poslední generaci). Naopak, průzkumy dlouhodobě potvrzují, že lidé si telefony Apple nechávají výrazně déle než ty s Androidem . Agentura CIRP provedla i průzkum toho, jaký je ten hlavní důvod nákupu, přičemž i zde se potvrzuje, že "potřeba" mít to nejnovější (nejnovější "fičury") není ani zdaleka na prvním místě. První místo s tím sice trochu souvisí, ale ne úplně.

Průzkum totiž zjistil, že 44 % lidí si nový iPhone kupuje kvůli tomu, že se původní zařízení stalo zastaralým. Tedy nejde o upgrady např. z iPhonu 14 na iPhone 15 kvůli novým funkcím, ale např. o upgrady z často již nepodporovaných iPhonů, na kterých už neběží nové aplikace vyžadující poslední verze iOSu. Příkladem mohou být iPhony 8 (2017) a starší, které jsou podporovány max. do iOS 15, iPhony X (taktéž 2017), které skončily na iOS 16. Díky dlouhodobé podpoře operačních systémů iOS mohou uživatelé tyto telefony často používat s aktuální verzí iOSu dobrých 5-7 let, nicméně kvůli hardwarovým omezením podpora dříve nebo později přece jen skončí (pak už se musí spokojit jen s relativně pravidelnými bezpečnostními aktualizacemi několik dalších let). A to postupně znamená i ukončení podpory ze strany některých aplikací, které časem začnou rovněž vyžadovat některou novější, na starém zařízení již nepodporovanou verzi operačního systému. Nejde ale jen o podporu OS, ale může jít také o zastaralost ohledně nedostatečného výkonu a další vlastnosti.

29 % uživatelů říká, že si nový telefon koupilo kvůli tomu, že ten starý ztratili, rozbili, nebo jim byl ukraden. To je překvapivě hodně vysoké číslo. Teprve na 3. místě s 18 % jsou to nejnovější funkce, které přiměli zákazníky k upgradu na novou verzi (tzn. telefon se ještě nestal zastaralým, současně to nutně neznamená, že k výměně došlo z loňské verze). Není to sice malé procento, na druhou stranu to není ani vysoké číslo, které by ukazovalo, že by snaha výrobce o lákání uživatelů na nové vlastnosti měla nějak extrémně velký úspěch. 6 % zákazníků volí nové telefony iPhone kvůli zajímavým pobídkám, pouhá 2 % kvůli lepší konektivitě (např. podpora 5G) a 1 % pak kvůli tomu, že kamarádi nebo rodina mají také tento telefon.