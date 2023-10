Nový telefon každý rok? Nejsou to "jablíčkáři", kdo to dělá častěji: na Androidu jde o 21 %

Světem koluje spousta mýtů a omylů. Ty se týkají např. společnosti Apple a jeho uživatelů. Těm mnozí říkají, že jsou iOvce, a nevraživost vůči Applu jde vidět zejména v diskuzích kdykoli, kdy se jen zmíní produkt nebo služba nakousnutého jablka. Mnohdy se tvrdí např. to, že Apple záměrně tlačí uživatele k upgradu a majitelé toto volání rádi vyslyší, přičemž si každý rok běží jako "poslušné ovečky" koupit nový iPhone. I když i takoví uživatelé jsou, fakta ukazují, že je tomu přesně naopak a jde tedy o skutečností nepotvrzený mýtus. Pokud Apple skutečně záměrně tlačí lidi k upgradu na novou řadu, tak mu to musí jít opravdu hodně špatně, protože se naopak ukazuje, že to jsou majitelé iPhonů, kteří si svá zařízení nechávají delší dobu.

Ono to dává i logiku. iPhony jsou high-endové telefony s vysokým výkonem, takže ani po několika letech nemají problém s nějakým akutním nedostatkem výkonu. Stačí vyměnit baterku a telefon může fungovat další roky. Mají také s přehledem nejdelší softwarovou podporu, takže např. iPhone 6S z roku 2015 byl od systému iOS 9 aktualizován až do systému iOS 15 včetně, tedy nedostal až iOS 16 v roce 2022. Dodnes ale dostává pravidelně bezpečnostní aktualizace, tedy i po 8 letech existence. Pak není divu, že uživatele nic až tak moc netlačí k upgradu za novější telefon.

Nová data od CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) tuto míru aktualizování i vyčíslují. Zatímco pro nový iPhone si každý rok běží jen 10 % uživatelů, v případě Androidu jde o 23 % uživatelů, kteří s každým telefonem vydrží méně než jeden jediný rok. Špatně to pro Android vyznívá i ve srovnání od 1 do 2 let. Zde hovoříme o 29 % uživatelů v případě iPhonů, ale 34 % u Androidu. Jinak řečeno, méně než dva roky vydrží s jedním iPhonem 39 % uživatelů, zatímco v případě Androidu jde o 57 % uživatelů, kteří svůj telefon do dvou let vymění. Když se naopak podíváme na opačný konec, tedy kdo si nechává telefony nejdéle, tak 29 % uživatelů iOSu má svůj iPhone 3 roky a déle, u Androidu jde pak o 21 % uživatelů.

To znamená také to, že uživatelé iPhonů svými telefony vyprodukují méně elektronického odpadu (za stejnou dobu koupí méně telefonů) a cena iPhonu rozpočtená na čas se výrazně snižuje. Telefony jsou sice dražší než srovnatelný Android, nicméně díky tomu, že si ho uživatelé nechávají delší dobu, může (ale nemusí) vyjít v konečném součtu stejně draho a v některých případech i levněji.