Procesory Intel Xeon (Diamond Rapids) přijdou se 192 jádry

Diamond Rapids. Ten nahradí dnešní Společnost Intel připravuje další generaci serverových procesorů Xeon. Vedle Clearwater Forest, která má být postaven na úsporných jádrech E-Core, a má nabízet především vysoký počet jader (288 jader, ale kvůli absenci HT rovněž 288 vláken), i když ne extrémně výkonných, se připravuje také. Ten nahradí dnešní Granite Rapids , které končí na 128 jádrech. Diamond Rapids má ale počet jader zvýšit na 192 a využívat 4 výpočetní dlaždice po 48 jádrech.

Novinka využije platformu Oak Stream se sběrnicí PCIe 6.0 a bude ve variantách s 8 i 16kanálovým řadičem pamětí DDR5. Díky podpoře MCR DIMM s 12800 MT/s na 16 kanálech oproti dnešním max. 8800 MT/s na 12 kanálech by paměťová propustnost měla vzrůst z 844 GB/s na 1,6 TB/s. Stejně jako Clearwater Forest, i tento model by měl být vyráběn pomocí procesu Intel 18A.

Budou zde jádra Panther Cove a těšit se můžeme na podporu APX (Advanced Performance Extensions) s vylepšením efektivity AMX (Advanced Matrix Extensions), přijde nativní podpora pro formáty TF32 a FP8. TDP procesorů by měla dosahovat 500 W a budou stavěny pro 1, 2 a 4socketové základní desky. Do prodeje by se měly dostat v roce 2026.