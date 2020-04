Procesory, jichž se nedočkáme: spatřeny byly další 10nm Cannonlake

V roce 2014 ještě formálně platila strategie Intelu zvaná Tick-Tock, čili v jednom roce nový proces a v dalším nová architektura a tak stále dokola. Čili v roce 2015 Intel sliboval , že Cannonlake dorazí během dalšího roku, čili v případě mobilních verzí ihned po Skylake, což dnes už vypadá jako vtip.

V dalším roce na to Intel navázal touto roadmap, která posunovala nástup nových procesů o rok až tři. A kdyby Intel dokázal dodržet byť jen tu, letos bychom se mohli těšit už na jeho 7nm procesory a ty 10nm považovat už za téměř výběhové.

Nástup Cannonlake se dle toho stále zpožďoval, a to nejdříve na rok 2017, pak na rok 2018 a tehdy jsme se skutečně dočkali. Přišel Core i3-8121U . Ten sice byl vytvořen 10nm procesem, jak Intel uvádí, ovšem oproti 14nm vrstevníkům nenabídl vůbec nic, co by stálo za řeč. Ve skutečnosti by jej Intel v podstatě mohl zařadit mezi ostatní ultraúsporné modely Core 8. generace a nikdo by nic nepoznal.

A dále? Dále nic, Core i3-8121U byl první a očividně také poslední Cannonlake (či Cannon Lake), který se dostal na trh a namísto této generace si Intel připravil až pro další rok už Ice Lake, jež budou následovány modely Tiger Lake. Důvod bude s největší pravděpodobností ten, že generace Cannonlake by byla klasickým případem DoA (Dead on Arrival), čili čerstvě dorazivší mrtvoly, jejíž vývoj trval tak dlouho, že mezitím zastarala. Ostatně šlo v podstatě jen o die-shrink Kaby Lake, čili generaci Kaby Lake vyráběnou 10nm procesem, zatímco Intel už opravdu potřeboval něco lepšího.

Nyní se na světlo světa dostaly dva záznamy, které jednoznačně ukazují na Cannonlake H, čili mainstreamové mobilní procesory, které pochopitelně na trh nikdy nedorazily. Moc se toho nedozvíme, snad jen to, že tu máme 6jádrový a 8jádrový model, a to evidentně ještě v rané vývojové verzi, které ještě ani nemusely mít aktivovaný Hyperthreading, než aby s ním nepočítaly.

Pak tu jsou ještě dva další záznamy, a to ultraúsporných Cannonlake Y a konkrétně Core M3-8114Y. Ten měl nabídnout dvě jádra s Hyperthreadingem, ale dál opět nemůžeme soudit, protože to nevypadá na finální verzi. Ale to je pochopitelné, když ani toto CPU se nedostalo na trh.





