Prodalo se 720.000 notebooků se Snapdragonem X, bere 0,8 % trhu s PC

V červnu letošního roku se CEO společnosti ARM nechal slyšet, že by tato procesorová architektura měla mít do 5 let (tedy v roce 2029) více než 50% podíl na trhu Windows PC. Prozatím tu jsou jen procesory, nicméně v příštím roce by měla přijít také Nvidia s procesorem vyvíjeným ve spolupráci s MediaTekem. Zda to pomůže výrazně navýšit tržní podíl, to se teprve uvidí, nicméně prozatím se tyto Snapdragony dostaly na 720 tisíc prodaných notebooků, což v posledním čtvrtletí dělá 0,8 % trhu s PC. Jinak řečeno, jedno ze 125 prodaných PC má procesor Snapdragon X Plus nebo Elite.