Prodejce Alternate.nl o dodávkách karet RTX 3000: špatné a horší

V posledních dnech a týdnech se na nás ve spojitosti s grafickými kartami valí jen špatné zprávy. Hodnota kryptoměn dále roste a s ní i ochota těžařů nakupovat vše, co umí jen trošku těžit. To nyní zahrnuje už i nové herní notebooky , které samy o sobě představují oproti pouhým grafikám obrovskou vstupní investici a přesto jsou těžaři toho názoru, že se jim to vyplatí. Tím se ovšem dále jen zužuje výběr zboží pro ty zákazníky, kteří mají zájem o vyloženě herní počítač. Konzolisté pak mohou jen děkovat za to, že nové PS5 a Xbox Series X/S těžbu neumožňují, respektive se k tomu nevyužívají, ostatně to by trh s tímto dotovaným hardwarem vypadal poněkud jinak.

Prodejce Alternate.nl , který má své zastoupení v Německu, Holandsku a Belgii, se přitom nyní podělil o to, jaké dodávky karet RTX 3000 v nejbližší době očekává. Máme to podáno slovně a dosti výmluvně, a to i s informacemi o tom, jaký je o dané karty zájem ze strany zákazníků obchodu:

RTX 3090: velice malé dodávky (několik otevřených objednávek od zákazníků)

RTX 3080: rovněž velice malé dodávky (ovšem mnoho objednávek od zákazníků)

RTX 3070: malé dodávky (několik objednávek)

RTX 3060 Ti: velice malé dodávky (slušný počet objednávek)

Z toho vyplývá, že asi nejnižší šance je dostat se k nové GeForce RTX 3080, neboť se v jejím případě kombinuje vysoký zájem a mizivá dostupnost a o moc lepší to nebude ani s RTX 3060 Ti. Alternate.nl navíc i očekává, že se budou ještě více zvyšovat ceny, ale to už je jen důsledek celého průšvihu.

V nejbližší době navíc bude ještě hůř, neboť za pár dní tu máme čínský Nový rok a to znamená, že tamní továrny se zavřou na týden až dva týdny. Vyhlídky na zlepšení ještě během tohoto kvartálu jsou tak už spíše nulové a co přinese druhý kvartál, na to už bychom potřebovali křišťálovou kouli. Server Extremetech také upozorňuje na to, že co se týče posledních pěti let, grafické karty se téměř po polovinu této doby prodávaly za vyšší ceny, než byly jejich doporučené částky. A to je důsledek především těžby kryptoměn, což dosud nedokázaly vyřešit ani specializované produkty s výkonnými ASIC.



