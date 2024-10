ProLogium ukázal Li-Ion baterii s křemíkovou anodou a hustotou 321 Wh/kg

ProLogium nám není neznámá. O jejích připravovaných lithiových bateriích jsme na stránkách SHW už

Společnostnám není neznámá. O jejích připravovaných lithiových bateriích jsme na stránkách SHW už nejednou psali a nyní je ukázala na akci Paris Motor Show. Její novinka už získala certifikací od TÜV Rheinland a přináší dost dobré vlastnosti. Využívá kompozitní křemíkové anody, která umožňuje navýšit energetickou hustotu akumulátorů. Zatímco dle firmy mají LFP baterie obvykle pod 200 Wh/kg a NMC mezi 200 až 300 Wh/kg (no, známe i vyšší), její novinka se může chlubit hodnotou 321 Wh/kg, což rozhodně není špatné číslo (podle údajů na fotce to ale vychází na 295 Wh/kg). Pokud jde o objemovou energetickou hustotu, ta činí 749 Wh/l, což je také dobrá hodnota. Ještě do konce roku by měla být představena verze s lepšími 355 Wh/kg a 823 Wh/l.

Výhodou těchto akumulátorů by mělo být také rychlé nabíjení. Od 5 do 60 % by to mělo zabrat 5 minut, na 80 % pak 8,5 minuty. To má snížit čas nabíjení, což se dle firmy a její vize "Small Battery, Big Future" může použít i k tomu, že vozy budou mít menší akumulátory, které se ale budou nabíjet sice častěji, ale mnohem rychleji. Pokud by se tak místo 83kWh akumulátoru použil jen 55kWh, nižší množství ukládané energie i větší energetická hustota by se zasadily o to, že taková baterie by mohla být o 300 kg lehčí. Spolu s rychlejším nabíjením za 5 minut, což má stačit na ujetí 300 km, by proti dnešním 30minutovým nabíjením firma chtěla srazit nabíjení o 5/6. ProLogium dále říká, že jeden nabíjecí stojan by tak za hodinu dokázal obsloužit 12 EV místo dnešních dvou.