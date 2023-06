ProLogium má nový keramický solid-state akumulátor a postaví továrnu ve Francii

ProLogium jsme si povídali v LLCB (Large-Footprint Lithium Ceramic Battery), tedy jde opět o solid-state baterii, nyní o lithiový akumulátor s pevným keramickým elektrolytem. Velký formát dovoluje zmenšit počet článků v akumulátorech, snížit tak i počet paralelních zapojení, a jednodušší konstrukce také dělá snazší údržbu a snižuje náklady.

O společnostijsme si povídali v říjnu loňského roku . Tehdy šlo o akumulátor se 100% křemíkovou anodou, přičemž měla dosahovat hustoty okolo 295-330 Wh/kg, resp. v objemové hustotě pak 695-770 Wh/l. Nový akumulátor označuje jako(Large-Footprint Lithium Ceramic Battery), tedy jde opět o solid-state baterii, nyní o lithiový akumulátor s pevným keramickým elektrolytem. Velký formát dovoluje zmenšit počet článků v akumulátorech, snížit tak i počet paralelních zapojení, a jednodušší konstrukce také dělá snazší údržbu a snižuje náklady.

Bohužel jsme se nedozvěděli konkrétní čísla. ProLogium tentokrát hovoří o tom, že LLCB má proti klasickým akumulátorům s články typu 2170 téměř dvojnásobnou objemovou hustotu díky mnohem lepšímu využití objemu. Pokud jde o hmotnost, zde hovoří o úspoře až 115 kg, nemáme ale nejmenší ponětí, proti jakému akumulátoru se to tu vymezuje. Budeme-li předpokládat např. nějaký 100kWh akumulátor s hmotností okolo 600 kg, byla by to úspora zhruba 20 %. Pokud snad ProLogium myslí na menší baterii (třeba půltunovou), byla by úspora ještě větší. Bohužel zde můžeme jen hádat a myslím, že asi nebudeme daleko od pravdy, pokud budeme předpokládat navýšení hmotnostní hustoty akumulátoru někde v rozmezí 15-25 %. První LLCB akumulátory budou dodány evropským automobilkám k otestování v závěru letošního roku.



Zajímavou informací je ale i to, že tato společnost z Tchaj-wanu má na ostrově jen malou továrnu s roční výrobní kapacitou 3 GWh (ta dodává takřka výhradně svému hlavnímu investorovi, automobilce Vinfast). Jedním z partnerů je ale i evropský Mercedes-Benz. Za 5,2 mld. EUR ale postaví ProLogium novou továrnu na území Evropy pro zásobování evropských automobilek. Tato továrna by měla stát ve Francii u Dunkriku a její roční výrobní kapacita má činit 48 GWh. To by bylo na zhruba 800 tisíc elektromobilů s 60kWh akumulátorem, resp. necelého půl milionu se 100kWh baterkou. Předpokládá se, že stavba nové evropské továrny začne v druhé polovině roku 2024 a koncem roku 2026 by měla spustit výrobu.