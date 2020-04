PS5 sází na turbo, SSD a Tempest Audio: jak to bude fungovat?

Vedoucí architekt ve vývoji PlayStation 5, Mark Cerny, se tak podělil o další detaily o vlastnostech nové konzole a o tom, jak se budou chovat a co přinesou různé subsystémy. Jmenovitě jde o turbo, pak SSD a nakonec tu máme Tempest Audio. Něco z toho jsme nakousli už v minulém článku, kde Sony také řešilo výkon SSD

Jako první tu tak máme turbo, kterým se Sony může ohánět už jen proto, že Microsoft zvolil stabilní takt, který se bude měnit pouze v závislosti na tom, zda se využije, nebo nevyužije SMT. Sony přitom předesílá, že chce ve všech případech nabídnout stejný výkon, čili stejné profily turba, ať půjde o jakoukoliv verzi konzole PS5.

Funkci Boost u PS5 si také nemáme představovat jako běžné turbo v případě PC komponent, kde ho ovlivňuje kvalita chlazení a teploty obecně, kvalita napájecího systému a samozřejmě i samotného čipu. Sony využije ve všech případech stejné profily vycházející z aktivity systému, čili zátěže a ty budou platit bez ohledu na to, že by SoC v některých případech snad bylo schopné jít s takty ještě výš. To tak znamená, že máme očekávat od každé konzole identický výkon, i když je otázka, jak se bude systém chovat v případě, kdy bude konzole opravdu přehřátá, protože v takovém případě by snad mělo přijít škrcení výkonu, aby se hardware nepoškodil. Lze tak říci spíše to, že konzole budou mít identický výkon v případě, že se jim zajistí odpovídající podmínky.

Mark Cerný také dodává, že vývojáři her neměli zájem o turbo, které by zvedalo výkon konzole jen na krátký čas, než by se hardware musel zase umírnit. Jde tak spíše o dlouhodobě udržitelné turbo, takže i z toho je naprosto zřejmé, že SoC v PS5 nebude hnáno na hranici svých možností, jako je tomu v případě moderních procesorů x86. Programátoři tak budou moci vždy počítat s určitým výkonem, který jim konzole nabídne, což je důležité zvláště pro ladění výkonu a kvality.

Sony se tak pokouší spíše o kompromis a Cerny přitom poukazuje na fakt, že snížením taktů jen o 10 procent se dá dosáhnout snížení spotřeby o 27 procent. Zkrátka nárůst spotřeby při zvyšování výkonu není lineární, ale to velice dobře ví každý, kdo má větší zkušenosti s overclockingem (nebo s nejnovějšími procesory Intelu).

Dále je to SSD, jehož vysoká propustnost bude vyvažovat to, že kapacita operační paměti se oproti předchozí generaci moc nezvýšila a je pouze dvojnásobná, a to 16 GB, což je ve vývoji konzolí PS historicky nejmenší nárůst. Výkon úložného zařízení se ovšem zvýšil nevídaným způsobem a Sony toho využilo tak, že z SSD v podstatě udělalo o trošku pomalejší operační paměť, když to zjednodušíme. Otázka je, jak dobře budou hry fungovat, pokud je budeme mít uloženy na vedlejším SSD, kterým rozšíříme kapacitu toho hlavního. Sony chce pro tyto účely doporučovat konkrétní modely SSD pro PCIe 4.0.

Tempest Audio Processing, čili audio engine nové PS5, je další pokus, jak oživit poziční audio, a to zvláště pro virtuální realitu. Využijí se zde funkce Head-Related Transfer Functions, které budou počítat s velikostí a tvarem hlavy a uší a ve výsledku se má uživatel dočkat přesnějšího 3D audia, a to jak na sluchátkách, tak omezeně i na reproduktorech.

