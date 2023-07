QNAP QTS 5.1.0 pro NASy oficiálně vychází ve finální verzi s SMB Multichannel

V březnu společnostuvolnila betaverzi operačního systému QTS 5.1.0 beta , která se nyní dostala do finální verze a je možné si ji nainstalovat.přináší několik novinek jako např. vylepšené vyhledávání v aplikaci File Station. To umožňuje hledat podle data nahrání, zpřístupnění nebo odstranění, je zde i fulltextový vyhledávač Qsirch. Užitečnou novinkou je také SMB Multichannel, který agreguje několik síťových připojení do sebe, což zvyšuje využití dostupné šířky pásma a přenosovou rychlost. Podporuje také podepisování AES-128-GMAC pro SMB, to ale funguje pouze při komunikaci s klienty na systémem Windows Server 2022 a Windows 11.