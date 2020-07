QNAP uvádí NASy TS-hx86 s QuTS a až 128 GB ECC paměti

V nabídce NASů společnostise poslední dobou objevilo několik novinek . Nyní představená řadaobsahující modely TS-h686 a TS-h886 míří o něco výše a je určena pro podnikové nasazení, kde by už základní NASy s QTS nemusely stačit a vyloženě velké a drahé podnikové NASy s QuTS do rackových serverů by byly zase zbytečné. TS-hx86 si tedy berou něco z obou světů a přináší operační systém QuTS do menšího desktopového balení.