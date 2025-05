Qualcomm a Nvidia vyhodnocují 2nm proces Samsungu, ten dosáhl 40% výtěžnost

Na poli výrobních procesů je v poslední době dost živo. Zdá se, že TSMC bude mít dost konkurence. Vypadá to, že proces Intel 18A by mohl být dost povedený (alespoň co se o něm tvrdí, měl si ho zvolit i Microsoft a další firmy jsou v pozdních fázích rozhodování), optimistické informace máme i o 2nm procesu od Samsungu. Ten se totiž rovněž vyvíjí slibně a podle zákulisních informací by ho mohla pro své čipy využívat Nvidia. Ta má být ve finální fázi evaluace vlastností tohoto procesu, přičemž další takovou společností je i Qualcomm. Obě společnosti by díky tomu mohly více diverzifikovat výrobu svých čipů a nesoustředit vše u TSMC, kde je poslední dobou doslova narváno.