Qualcomm chce údajně koupit celý Intel, šlo by o větší akvizici než Microsoft-Blizzard

Všichni dobře víme, že se společnosti Intel v poslední době moc nedaří. Pro mnohé může být překvapující to, že to nejsou problematické spotřební procesory, které by byly na vině. Ty mají sice vysoké spotřeby, ne moc velký úspěch v maloobchodní sféře a aféru s nestabilitou, ale jsou to právě ony, které drží Intel nad vodou a přináší mu nejvyšší zisk. Problém leží mimo jiných např. v obrovských nákladech výroby čipů Intel Foundry a nevyužití výrazně zvýšeného zájmu o AI, který doslova vystřelil Nvidii a který výrazně pomohl i konkurenčnímu AMD. Intel zde stagnoval. Nejen proto ohlásil propuštění 15 % pracovní síly, prodej některých divizí (část Altery), oddělení Intel Foundry nebo pozastavení výplaty dividend. Hodnota firmy od počátku roku, kdy byla mezi 48-50 USD, spadla chvilkově i pod 19 USD, což znamená o více než 60 %. Ani nyní, kdy je lehce pod 22 USD, to není o moc lepší, a stále jde o více než poloviční pád.



chce Qualcomm koupit celý Intel. Jeden ze zdrojů tvrdí, že CEO Qualcommu, Cristiano Amon, se zabývá vyjednáváními o převzetí celého Intelu, a jiný zdroj říká, že Amon aktivně zvažuje a diskutuje různé možnosti, jak toto udělat. Nějaké návrhy a rozhovory se zástupci obou společností už měly proběhnout, nemělo však zatím dojít k formální nabídce. To alespoň tvrdí další ze zdrojů. Zdá se, že by toho mohly chtít využít konkurenční společnosti. Už nějakou dobu se proslýchá, že by Qualcomm mohl mít zájem o koupi některých částí Intelu . Údajně mělo jít o divizi návrhu čipů, tedy základní jádro společnosti. Intel bez procesorů, to by bylo hodně zajímavé a zvláštní. V posledních dnech se ale množí ještě pozoruhodnější spekulace, navíc mají jít hned z několika zdrojů, což o něco více zvyšuje věrohodnost. Podle těchto zákulisních zpráv. Jeden ze zdrojů tvrdí, že CEO Qualcommu, Cristiano Amon, se zabývá vyjednáváními o převzetí celého Intelu, a jiný zdroj říká, že Amon aktivně zvažuje a diskutuje různé možnosti, jak toto udělat. Nějaké návrhy a rozhovory se zástupci obou společností už měly proběhnout, nemělo však zatím dojít k formální nabídce. To alespoň tvrdí další ze zdrojů.

Takové převzetí by mohlo ale narazit na spoustu překážek. Jednou z nich jsou regulátoři trhu a antimonopolní úřady. Vzpomeňme na převzetí Activision-Blizzardu Microsoftem. To byla transakce za 69 mld. USD, táhla se kvůli úřadům roky. Pokud by ale na dohodu mezi Qualcommem a Intelem došlo, hodnotou by výrazně překonala i výše zmíněné převzetí Blizzardu.

Tržní hodnota Intelu je dnes 93 mld. USD (pro zajímavost, AMD má 252 mld. USD a Nvidia 2,85 bln. USD), nicméně se dá předpokládat, že by cílová částka pro nákup Intelu byla mnohem vyšší. Samotná hodnota majetku Intelu je totiž vyšší než akciová hodnota firmy, ta je jen na cca 75-80 % (0,75-0,8). Ano, až tak dramaticky totiž spadly akcie Intelu. Pro zajímavost, Nvidia má tuto hodnotu okolo 49, tedy hodnota akcií je skoro 50krát vyšší než majetek, který firma má (v případě AMD jde o cca 4,4). Pokud jde o Qualcomm, jeho hodnota akcií je nyní 188 mld. USD, je tedy 2násobná proti Intelu.

Otázkou také je, za co by Qualcomm vlastně mohl Intel koupit. Je-li hodnota majetku Intelu přes 120 mld. USD, pak bude zajímavé sledovat, kde chce vzít Qualcomm částku, která se bude patrně pohybovat někde kolem tohoto čísla (ono i kdyby to mělo být za nižší tržní cenu, bude to hodně). Má k dispozici zhruba 13 mld. USD, jeho příjmy jsou okolo 35 mld. USD ročně. Myslíte si, že k tomuto převzetí dojde?