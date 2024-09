Qualcomm má prý zájem o převzetí některých částí Intelu ohledně návrhu čipů

Proslýchá se, že by společnost Qualcomm měla mít zájem na převzetí některých částí Intelu, které mají na starosti návrh nových čipů. To by mělo Qualcommu pomoci zvýraznit svůj podíl na trhu s PC, kde zatím jen paběrkuje. Těžko si však představit, že by se Intel zbavoval právě své klíčové části zabývající se návrhem čipů. Mohlo se zde něco ztratit v překladu a může jít jen o nějaké menší části a týmy, bohužel nic bližšího zatím není známo. Podobné výroky měly údajně vyslovit dva různé zdroje, přičemž jde o možný záměr Qualcommu, ne něco, co by se už aktivně řešilo. Podle těchto informací Intel ještě neměl být kontaktován s nabídkou, a tak se ani k záležitosti nechtěl vůbec vyjadřovat.



To, že Intel chce prodat některé své divize nebo části divizí, nicméně na pořadu dne je . Spekuluje se o možném prodeji divize Altera (vývoj FPGA), mluvilo se sice i o prodeji Intel Foundry, nicméně vzhledem k tomu, že cílem Intelu je z této divize udělat významný budoucí pilíř firmy, není to až tak pravděpodobné (rozhodně ale ne nemožné). Každopádně příští týden se má konat zasedání představenstva Intelu a bude zajímavé sledovat, pro jaké kroky se vlastně společnost rozhodne.