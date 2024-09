Intel možná prodá Alteru, zastaví stavbu továrny v Německu, ale co výroba čipů?

Intel je poslední dobou

Hospodaření společnostije poslední dobou dost špatné a firmě se moc nedaří. Ačkoli je stále větším výrobcem čipů než konkurenční AMD, na akciovém trhu má jen 40 % jeho hodnoty. Na přetřes tak přichází další jeho kroky. Včera jsme nastínili, že je tu možnost zbavení se divize pro výrobu čipů Intel Foundry, to má ale také své důvody, proč by se tak nakonec stát nemuselo, a podíváme se na to i dnes, ale trochu později. Už víme, že Intel chce do konce roku propustit 15 % zaměstnanců a že Intelu mají s následujícími kroky pomáhat velké investiční banky, mezi něž patří např. Morgan Stanley.

Jedním z budoucích kroků by mohl být prodej divize Altera (výrobce PLD, vývoj FPGA). Tu Intel koupil v roce 2015 a zatímco dosud šlo o sice malou, ale ziskovou divizi, to se v posledním čtvrtletí už změnilo, výrazně klesly příjmy a stala se ztrátovou. Stopku by ale mohla dostat obrovská továrna Intelu v německém Magdeburgu. Investice do ní měly činit 17 mld. EUR, přičemž 6,8 mld. EUR mělo přispět Německo formou dotací. Ukončit nebo alespoň pozastavit takto velký projekt by rozhodně pomohlo krátkodobě zpomalit odliv spousty peněz a přispět k plánu ušetřit 10 mld. USD do roku 2025, což je jeden z jeho plánů pro restrukturalizaci.