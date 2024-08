Qualcomm plánuje Snapdragony X i do levnějších notebooků okolo 700 USD

Architektura x86 má v noteboocích staronovou konkurenci. ARM se konečně dostal do o poznání více konkurenceschopných procesorů v podobě Qualcommu Snapdragon X Plus a Elite. Nabízí sice velmi dobrou výdrž, ta ale není až tak zásadně lepší než u x86. I když podstatně méně, stále přetrvávají problémy s kompatibilitou, což se někdy projevuje jen na výkonu, někdy i na problémech se spuštěním. Bohužel k výhodám nepatří ani cena, spíše naopak. A tak tu moc argumentů pro nové procesory nemáme.



Cristiano Amon, CEO společnosti Qualcomm, se ale nechal slyšet, že v roce 2025 by měla cena procesorů Snapdragon X klesnout a notebooky s nimi by měly zamířit až do cenové hladiny okolo 700 USD. To by představovalo notebooky s cenovkou lehce pod 20 tisíc Kč, což by už rozhodně bylo zajímavé např. pro úsporné studentské notebooky s dlouhou celodenní výdrží.