Qualcomm představí procesory s architekturou RISC-V pro wearables

Společnostje známá především procesory na architektuře. Ta plně ovládla mobilní sféru, vystrkuje drápky v serverové oblasti, v případě Applu ovládla celé portfolio výrobků včetně počítačů a možná bude častější i u dalších notebooků se Snapdragony X . To ale zdaleka neznamená, že má vyhráno. Licenční politika ARM není zrovna něčím, co by se Qualcommu líbilo, a ten tak nyní oznamuje, že chce vyvíjet i procesory na otevřené platformě. Nepočítejte s nimi ale v dohledné době v telefonech a podobných mobilních zařízeních.